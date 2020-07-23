Коронавирусом заразились почти 15,5 млн человек по всему миру

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в США, Бразилии и Индии, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

За последние сутки число зараженных по всему миру преодолело очередной рубеж и достигло 15 миллионов 424 человек. Жертвами вируса стали уже 617 832 пациентов.

Лидирующее место по обоим показателям по-прежнему занимают США — там 3 697 743 зараженных и более 142 тыс. умерших. Очагом эпидемии стал штат Калифорния.

В Бразилии зафиксированы уже 2 159 654 случая заражения, а в Индии — 1 193 078.