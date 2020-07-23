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Израиль построит огромный газопровод в Европу

Европа продолжает поиски новых поставщиков газа в качестве альтернативы «Газпрому», доля которого на рынке ЕС уже упала с 40% до 30%.
Как сообщает Reuters, в воскресенье правительство Израиля одобрило соглашение с европейскими странами о прокладке о дну Средиземного моря газопровода EastMed, который свяжет юг Европы с месторождениями на израильском и кипрском шельфе.
Проект стоимостью 6 млрд евро предполагает строительство трубопровода протяженностью почти 2 тысячи километров и мощностью 10 млрд кубометров в год, которая может быть удвоена в случае необходимости.
Газ из Восточного Средиземноморья через остров Крит будет поставляться в материковую Грецию, а оттуда — по трубопроводу «Посейдон» в Италию и далее по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские страны.
Европейская комиссия назвала EastMed проектом общего интереса и предоставила 34,5 млн евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО).
«Одобрение рамочного соглашения правительством о прокладке трубопровода является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортера энергоресурсов», — заявил израильский министр энергетики Юваль Стейниц.
Половину стоимости проекта, как ожидается, оплатит Брюссель. Вторую половину — греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon, которое станет владельцем трубы.

23 июля, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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