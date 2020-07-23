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Ирма Витовская получила роль в психологическом фильме «Между нами»

Ирма Витовская получила роль в психологическом фильме "Между нами"

На Киевщине начались съемки психологического триллера, который выйдет в прокат с названием «Между нами». Одну из главных ролей получила талантливая Ирма Витовская, которая показалась на первых кадрах фильма.

Кинолента «Между нами» расскажет историю двух женщин, которые помогают друг другу решить жизненные и эмоциональные трудности. Саша имеет недопонимания с любимым мужчиной, а вот Аня – со взрослым сыном. Однако сюжет фильма мог бы быть достаточно простым и прогнозируемым, если бы главные героини не имели проблем с криминалом.

Экранизировать психологический триллер взялась режиссер Соломия Томащук. Именно она покажет главных героинь сквозь призму запутанных обстоятельств.

«В триллере рассказ ведется, условно говоря, из центра преступления, с позиции жертвы или преступника. В хорошем триллере мы до последних кадров не поймем, кто здесь жертва, а кто преступник. Постоянные эмоциональные качели сопереживания удержат нас у экрана и помогут сбросить стресс собственных внутренних конфликтов», – рассказали создатели фильма, намекая на динамичность сюжета.

Главные актеры фильма «Между нами»:

Ирма Витовская
Анастасия Пустовит
Дмитрий Сова
Михаил Дзюба
Сергей Детюк
Евгений Ламах
Петр Пастухов
Андрей Саминин

Премьера украинского триллера «Между нами» запланирована на 2021 год. Сейчас же в сети появились первые кадры со съемок, некоторые из которых отличились пикантностью.

23 июля, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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