Ирма Витовская получила роль в психологическом фильме «Между нами»

На Киевщине начались съемки психологического триллера, который выйдет в прокат с названием «Между нами». Одну из главных ролей получила талантливая Ирма Витовская, которая показалась на первых кадрах фильма.

Кинолента «Между нами» расскажет историю двух женщин, которые помогают друг другу решить жизненные и эмоциональные трудности. Саша имеет недопонимания с любимым мужчиной, а вот Аня – со взрослым сыном. Однако сюжет фильма мог бы быть достаточно простым и прогнозируемым, если бы главные героини не имели проблем с криминалом.

Экранизировать психологический триллер взялась режиссер Соломия Томащук. Именно она покажет главных героинь сквозь призму запутанных обстоятельств.

«В триллере рассказ ведется, условно говоря, из центра преступления, с позиции жертвы или преступника. В хорошем триллере мы до последних кадров не поймем, кто здесь жертва, а кто преступник. Постоянные эмоциональные качели сопереживания удержат нас у экрана и помогут сбросить стресс собственных внутренних конфликтов», – рассказали создатели фильма, намекая на динамичность сюжета.

Главные актеры фильма «Между нами»:

Ирма Витовская

Анастасия Пустовит

Дмитрий Сова

Михаил Дзюба

Сергей Детюк

Евгений Ламах

Петр Пастухов

Андрей Саминин

Премьера украинского триллера «Между нами» запланирована на 2021 год. Сейчас же в сети появились первые кадры со съемок, некоторые из которых отличились пикантностью.