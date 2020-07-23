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HTML и CSS: профессия будущего

Сфера веб-разработок – это очень перспективное направление деятельности. Многие задумываются о том, чтобы получить знания в области веб-дизайна, создания сайтов, мобильных приложений и т.д. Очень популярным становится изучение HTML и CSS. Что скрывается за этими загадочными аббревиатурами? Расскажем в нашей статье.

Что это такое?

HTML – это язык разметки документов в Интернете. Проще говоря, им описывают то, где должен стоять тот или иной элемент – заголовок, текст, поле для ввода данных и т.д. Знание HTML позволяет создавать веб-страницы. Знание CSS (Cascading Style Sheets, таблицы стилей) позволяет придать им привлекательный внешний вид и сделать интерфейс сайта более наглядным.

Записаться на курсы HTML можно на сайте ITEA. Это украинский проект, направленный на обучение специалистов в сфере IT.

Кому нужны курсы HTML?

Начинающие специалисты приходят в изучение кода из самых разных сфер и из-за самых различных целей.

  • веб-дизайнеры хотят научиться разработке удобного стиля сайта, понять, как работают фреймворки;
  • маркетологи хотят понять базу HTML и CSS и научиться вёрстке страниц;
  • блогеры, копирайтеры, контент-менеджеры стремятся понять, как можно исправить неполадки на сайтах, сделать страницу привлекательной;
  • курсами интересуются люди из сфер, никак не связанных с программированием и информационными технологиями, так как они хотят получить престижную и востребованную профессию.

В рамках курса ITEA слушатели:

  • рассмотрят азы вёрстки и написания стилей;
  • научатся работе с элементами HTML;
  • смогут поработать с различными типами вёрстки;
  • научатся ориентироваться на платформе WordPress.

Зубрёжка теории, не подкреплённая практическими занятиями, осталась в прошлом! В курс заложено множество практических упражнений.

Преподаватели курса – опытнейшие программисты, фронт-энд разработчики, дизайнеры. В процессе обучения они укажут на возникшие ошибки, помогут  в их исправлении и дадут комментарии даже вне занятий!

В состав курса входит 10 занятий. Они направлены на освоение теории, упражнения и контроль знаний, который проводится в виде практических работ и тестов. По окончании курса предоставляется сертификат.

IT – это самая развивающаяся сфера 21 века. Получая профессию в этой области, вы можете быть уверены в своём будущем. Вы будете не только востребованы на рынке труда, но и  получите интересную перспективную должность!

23 июля, 2020 | Category: Новости ﻿
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