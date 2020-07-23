HTML и CSS: профессия будущего

Сфера веб-разработок – это очень перспективное направление деятельности. Многие задумываются о том, чтобы получить знания в области веб-дизайна, создания сайтов, мобильных приложений и т.д. Очень популярным становится изучение HTML и CSS. Что скрывается за этими загадочными аббревиатурами? Расскажем в нашей статье.

Что это такое?

HTML – это язык разметки документов в Интернете. Проще говоря, им описывают то, где должен стоять тот или иной элемент – заголовок, текст, поле для ввода данных и т.д. Знание HTML позволяет создавать веб-страницы. Знание CSS (Cascading Style Sheets, таблицы стилей) позволяет придать им привлекательный внешний вид и сделать интерфейс сайта более наглядным.

Записаться на курсы HTML можно на сайте ITEA. Это украинский проект, направленный на обучение специалистов в сфере IT.

Кому нужны курсы HTML?

Начинающие специалисты приходят в изучение кода из самых разных сфер и из-за самых различных целей.

веб-дизайнеры хотят научиться разработке удобного стиля сайта, понять, как работают фреймворки;

маркетологи хотят понять базу HTML и CSS и научиться вёрстке страниц;

блогеры, копирайтеры, контент-менеджеры стремятся понять, как можно исправить неполадки на сайтах, сделать страницу привлекательной;

курсами интересуются люди из сфер, никак не связанных с программированием и информационными технологиями, так как они хотят получить престижную и востребованную профессию.

В рамках курса ITEA слушатели:

рассмотрят азы вёрстки и написания стилей;

научатся работе с элементами HTML;

смогут поработать с различными типами вёрстки;

научатся ориентироваться на платформе WordPress.

Зубрёжка теории, не подкреплённая практическими занятиями, осталась в прошлом! В курс заложено множество практических упражнений.

Преподаватели курса – опытнейшие программисты, фронт-энд разработчики, дизайнеры. В процессе обучения они укажут на возникшие ошибки, помогут в их исправлении и дадут комментарии даже вне занятий!

В состав курса входит 10 занятий. Они направлены на освоение теории, упражнения и контроль знаний, который проводится в виде практических работ и тестов. По окончании курса предоставляется сертификат.

IT – это самая развивающаяся сфера 21 века. Получая профессию в этой области, вы можете быть уверены в своём будущем. Вы будете не только востребованы на рынке труда, но и получите интересную перспективную должность!