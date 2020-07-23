Гольф, ромашки и солнечные ванны: как проводит лето семья Бекхэм

Лето в разгаре, и семейство Бекхэм, для которых оно стало особенно волнительным (недавно старший сын Виктории и Дэвида Бруклин объявил о помолвке со своей возлюбленной Николой Пельтц), вовсю им наслаждается. Сейчас 46-летняя дизайнер и 45-летний экс-футболист отдыхают в Италии вместе с детьми.

От этой теплой и солнечной страны, которая еще недавно была закрыта для туристов, Виктория берет по максимуму: пока есть время, супруга бывшего игрока сборной Англии принимает солнечные ванны — именно так, по ее мнению, выглядит прекрасное утро. Не забывает при этом звезда как бы невзначай прорекламировать продукты своего бренда — тинт для губ и солнцезащитные очки от Victoria Beckham.









Ну а пока Виктория нежится на солнце, ее муж Дэвид и их 17-летний сын Ромео проводят время на поле для гольфа. Там они не только практикуются в игре, но и троллят друг друга. Так, Ромео подшутил над своим отцом, оставив сумку с клюшками расстегнутой в машине для гольфа, а когда Дэвид, сидевший за ее рулем, тронулся с места, они выпали из автомобиля.

То же проделал и сам спортсмен, отметив при этом ирландского футболиста Робби Кина, которому шутка пришлась по душе.

Ромео Бекхэм

В итальянский регион Апулия звездная семья приехала на несколько дней (после того как они долгое время находились на самоизоляции в своем доме в Англии) в полном составе — Бруклин с Николой тоже составили компанию Дэвиду и Виктории.

Бруклин, Дэвид и Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

Вместе они довольно активно проводят время: катаются на велосипедах, играют в футбол, купаются в бассейне на роскошной арендованной вилле, а вечером собираются за семейным ужином.

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм