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Генассамблея ООН из-за коронавируса пройдет в видеоформате

75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна открыться 15 сентября, пройдет по расписанию, однако в нетипичном формате, сообщает пресс-служба организации.

Как говорится в сообщении, в этом году лидеры стран смогут прислать записанные видеовыступления. При этом в сообщении говорится, что запланированы общие дебаты «и еще несколько важных встреч высокого уровня». Все ли встречи будут проходить по видеосвязи, не уточняется.

Такое решение было принято из-за ситуации в сфере здравоохранения и ограничений на поездки, введенных из-за пандемии коронавируса.

23 июля, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости, США ﻿
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