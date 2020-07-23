Генассамблея ООН из-за коронавируса пройдет в видеоформате

75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна открыться 15 сентября, пройдет по расписанию, однако в нетипичном формате, сообщает пресс-служба организации.

Как говорится в сообщении, в этом году лидеры стран смогут прислать записанные видеовыступления. При этом в сообщении говорится, что запланированы общие дебаты «и еще несколько важных встреч высокого уровня». Все ли встречи будут проходить по видеосвязи, не уточняется.

Такое решение было принято из-за ситуации в сфере здравоохранения и ограничений на поездки, введенных из-за пандемии коронавируса.