Фанаты Бритни Спирс пытались ворваться в здание суда

Поклонники Бритни Спирс (Britney Spears) перезапустили в социальных сетях хэштег #FreeBritney в связи с пересмотром опекунства над певицей, которое должно было состояться 22 июля. Фанаты певицы создали петицию на сайте Белого дома. Ее цель — освободить исполнительницу от опеки и вернуть ей законные права.

Кроме этого, неравнодушные поклонники вышли протестовать возле здания суда в Лос-Анджелесе. Они стояли с плакатами, на которых были написаны слова поддержки для Бритни. Фанаты также кричали, ходили вдоль здания и снимали это все в прямой эфир в Instagram. Некоторые даже пытались ворваться внутрь.





Сообщается, что у Бритни было плохое соединение с интернетом, поэтому она не смогла выйти в эфир из своей квартиры. Слушание теперь перенесено на 19 августа.

Напомним, что поклонники переживают за моральное и физическое благополучие Бритни Спирс. Фанатов беспокоит, что она около десяти лет находится под опекой, которая напоминает больше «тюремное заключение». Девушка не может водить автомобиль, голосовать, заводить романы, тратить свои деньги, навещать своих детей. Жизнь клетке — так сейчас выглядят будни поп-дивы.