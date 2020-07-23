Эминем опасается новых мемуаров Мэрайи Кэри

Ностальгия и воспоминания о былом могут быть приятными, но не в случае 47-летнего Эминема. Рэпер, чье настоящее имя Маршалл Мэтерс, обеспокоен мемуарами 50-летней Мэрайи Кэри, которые в скором времени будут опубликованы.

Этой информаций с изданием Us Weekly поделился один из источников. По его словам, Эминем знает, что Мэрайя «собирается сказать о нем очень неприятные вещи, и он ожидает, что будет атакован».

Эминем

Инсайдер также назвал Кэри «ахиллесовой пятой» рэпера, так как их отношения всегда были очень токсичными. По его словам, Эминем ожидает, что певица раскроет в книге и некоторые интимные моменты, в том числе напишет, что он был плох в постели, или что был эгоистичным любовником из-за своей неуверенности.

Напомним, что в начале нулевых пресса активно писала о тайном романе Кэри и Эминема. Якобы отношения завязались после того, как знаменитости встретились в студии, чтобы обсудить совместный трек. Музыка потом и стала тем источником, где журналисты искали намеки на возможный роман.

Например, Мэрайя упоминается в песне Эминема Superman, вышедшей в 2002 году. Сама певица отрицала связь с рэпером, а вот Эминем в одном из интервью заявил, что они были вместе около семи месяцев, но Мэрайя не нравится ему как человек — рэпера оскорбил тот факт, что Кэри публично не признала того, что у них были отношения.

У меня есть уважение к ней как к певице, но не более. Я просто скажу, что она красивая женщина. Я был не совсем тем, кто ей нужен, мы слишком разные люди. Мэрайя — настоящая звезда, а я, полагаю, несколько более простой человек. Я никогда не отрицал ее таланта, но то, что она отказывается от нашего романа, по-моему, плохо,

— говорил рэпер.

Но на этом вражда двух исполнителей не закончилась. В 2009 году Эминем в негативном ключе упомянул Кэри и ее мужа Ника Кэннона в песне Bagpipes From Baghdad, обозвав их нецензурными словами. Мэрайя в долгу не осталась, и в клипе Obsessed у нее появился одержимый преследователь — выглядел этот персонаж ролика как Эминем.

Певицу рэпер снова упомянул в одной из своих новых песен, вышедших в 2019 году, где есть строчки о том, что «я и Мэрайя закончили не на высокой ноте». Не исключено, что мемуары певицы станут очередным ответом.