Две трети американских избирателей считают себя произраильскими



Согласно новому опросу, около двух третей американских избирателей считают себя произраильскими и выступают против сокращения американской помощи еврейскому государству.

Опрос, проведенный «The Mellman Group» для «Демократического большинства за Израиль» (DMFI), показал, что 67% всех избирателей, 68% избирателей- демократов и 68 % избирателей в штатах, где ни одна из партий не получила преобладания, считают себя произраильскими. Среди демократов 72% назвали Израиль «сильным союзником США», а 71% хотели, чтобы в этом году была принята партийная платформа, которая была бы, по крайней мере, такой же благоприятной для Израиля, как и в 2016 году.

Опрос также показал, что в штатах, где ни одна из партий не получила преобладания, число избирателей, поддерживающих произраильских кандидатов-демократов на 13% больше чем избирателей, поддерживающих произраильских кандидатов-республиканцев. Тем не менее произраильские республиканцы опережают демократов по количеству «не поддерживающих Израиль» на 4% – 44% -40%.

«Хотя некоторые отрицают факты, реальность такова, что американские избиратели в подавляющем большинстве положительно относятся к Израилю и решительно поддерживают американо-израильский альянс», – заявил президент и исполнительный директор DMFI Марк Меллман. «Поддержка Израиля — это мудрая политика. Этот опрос показывает, что это также мудрая политика для демократов, особенно в критических колеблющихся штатах».

Национальный опрос, проведенный среди 1000 вероятных избирателей 2020 года, проходил с 8 по 13 июля с погрешностью +/- 3,1%.

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