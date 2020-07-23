Диетологи указали на ошибки в питании,которые мешают снизить вес

О стройной и красивой фигуре мечтает, наверное, каждый. Но зачастую для этого приходится прилагать определенные усилия — занятия спортом, диеты, и так далее. Вместе с тем есть ошибки, которые могут сделать вашу борьбу с лишними килограммами напрасной тратой времени и сил.

Среди таких ошибок австралийский диетолог Сьюзи Баррел выделяет поздний ужин, в котором присутствуют тяжелые продукты. Они не просто могут спровоцировать расстройство желудка и дискомфорт в целом, но и стать причиной гормональных изменений, что, в свою очередь, в большинстве случаев приводит к набору веса.

Поэтому если вы чувствуете голод вечером, остановите свой выбор не чем-нибудь легком — например, рыбе или овощах.

Кроме того, в вечернее время лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием жиров, мороженого, печенья, сладостей. Еще одна распространенная ошибка — употребление вечером спиртных напитков. Алкоголь в сочетании с едой добавляет лишних калорий, и даже безобидный стакан вина может помешать вам добиться снижения веса.