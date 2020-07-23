Азербайджан вновь уничтожил беспилотник на границе с Арменией

Военные армии Азербайджана сообщили об уничтожении третьего армянского беспилотника за последние два дня.

По данным Минобороны Азербайджана, тактический летательный аппарат «Х-55» предпринял попытку разведывательного полета на границе вечером 22 июля.

Отмечается, что беспилотник был сбит азербайджанскими ПВО, когда летел в направлении села Агдам Товузского района на границе двух стран.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. В результате конфликта погибли 12 азербайджанских военных, армянская сторона заявила о гибели четверых.