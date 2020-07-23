Анна Седокова в третий раз готовиться к свадьбе

Бывшая солистка группы «Виа Гра», певица Анна Седокова в третий раз идет под венец. Об этом певица сообщила на своей личной странице в Инстаграм. Седокова приняла предложения руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма,с которым проживает уже некоторое время.

«Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», — написала Седокова.

Кроме этого, знаменитость опубликовала фотографию с будущим супругом. «Как мы счастливы за тебя, Анечка! Будь счастлива», «Поздравляем», «Как красиво. Большого счастья вам!!! Вы самый яркий пример, что дети никогда не помеха», «Поздравлю Вас! Вы очень красивая пара!», «Какие крутые новости», «Вот это да!», «Классно! Пусть все сбудется, пусть все получится!», — писали с восторгом поклонники Анны.