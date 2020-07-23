11 знаменитых кинодуэтов, которые ненавидели друг друга

Кто бы что ни говорил, актерское искусство — дело не из легких. Порой оказывается, что самый ненавистный тебе человек по сценарию должен играть твоего любящего родителя, лучшего друга или любовь всей жизни.

И как бы нам не хотелось верить в сказку, в жизни отношения между любимыми героями могут сильно отличаться от экранных страстей. Представляем 11 кинодуэтов, в которых были очень напряжённые отношения.

1. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, «Пятьдесят оттенков серого»

Страстная парочка из одного из самых скандальных фильмов 2015 года «50 оттенков серого» в реальной жизни не испытывала друг к другу особых симпатий. Может потому, что Дакота очень стеснялась своего кинолюбовника, может, потому, что у Джейми очень ревнивая супруга. В любом случае, съемочной группе пришлось немало попотеть, прежде чем снять «неподдельную страсть» главных героев.

2. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, «Секретные материалы»

Полюбившиеся нам актеры сериала «Секретные материалы» не то чтобы ненавидели друг друга, но и особой теплоты между ними не было. Духовны часто жаловался на неприветливость своей коллеги по цеху, что, кстати, объяснялось очень просто — к концу первого сезона Андерсон выяснила, что её персонаж является не главным героем, а «правой рукой» Малдера, вдобавок ко всему ей платят гонорар в десять раз меньше, чем ее партнеру. Как тут не обидеться?

3. Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл, «Секс в большом городе»

Смотря на закадычных подружек Кэрри и Саманту из «Секса в большом городе», поневоле начинаешь верить в женскую дружбу. Однако, в реальной жизни актрисы демонстративно игнорируют друг друга. Паркер объясняет это тем, что за годы съемок актрисы просто устали друг от друга. Кэтролл же в своих многочисленных интервью не раз негативно высказывалась о Саре Джессике и о её гонораре, который был намного больше, чем у её коллег по съемочной площадке.

4. Джонни Депп и Анджелина Джоли, «Турист»

Совместную работу Деппа и Джоли — фильм «Турист» с нетерпением ждал весь мир. Однако мало кто знает, что съемки фильма чуть не сорвались из-за неприязни актеров. Депп назвал Джоли невыносимо бездарной, а она в свою очередь, сказала что Джонни «для роли мог бы и постараться — постричься и немного привести себя в форму».

5. Шайа ЛаБаф и Том Харди, «Самый пьяный округ в мире»

Этих голливудских красавчиков нельзя назвать пай-мальчиками — Харди известный задира-сквернослов, а ЛаБаф все чаще эпатирует публику — то в перформансе поучаствует, то на пресс-конференции с пакетом на голове появится. К чему же могло привести столкновении этих двух персон? В перерывах между съемками фильма «Самый пьяный округ в мире» актеры сначала обменивались «любезностями», а затем и вовсе — подрались прямо на съемочной площадке, причем ЛаБаф не скрывает, что первым драку начал он. Более того, говорят, ЛаБаф вырубил Харди. Хотя в это верится с трудом…

6. Роберт Дауни мл. и Терренс Ховард, «Железный человек»

Терренс Ховард, сыгравший полковника Родса в фильме «Железный человек», был заменен во второй части Доном Чидлом. «Случилось так, что человек, которому я помог стать Железным человеком, когда пришло время съемок второй части, взял деньги, предназначавшиеся мне, и выпихнул меня из проекта», — сказал Терренс Ховард. По словам Ховарда, у него был контракт на три фильма, но студия решила расторгнуть его, когда Роберт Дауни мл. потребовал существенной прибавки к своему гонорару. Ховард утверждает, что он обратился за поддержкой к своему коллеге по проекту, но тот не перезванивал ему в течение трех месяцев.

7. Кенни Бейкер и Энтони Дэниелс, «Звездные войны»

Дэниэлса и Бейкера знают все фанаты «Звездных войн», хотя мало кто узнает их в лицо: ведь они с самого начала съемок играли забавную пару приятелей-роботов R2D2 и C3PO. Но стоило им покинуть свои металлические оболочки, дружба заканчивалась — Дэниелс смотрел на Бейкера свысока, не звал его на общие вечеринки и не раз оскорблял. Бейкер был возмущен высокомерием Дэниелса, ни разу не присоединившегося к группе на дружеских посиделках, а то и просто игнорировавшего коллег. Между прочим, хотя съемки давно завершились, актеры до сих пор тщательно избегают друг друга.

8. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей «Грязные танцы»

Картина «Грязные танцы» изначально задумывалась как малобюджетная, но стала одной из наиболее кассовых в прокате, собрав более 170 миллионов долларов в год выхода на экраны. А Патрик Суэйзи, эдакий плохиш с добрым сердцем, даже у нынешних барышень вызывает дрожь в коленях. Но знали ли Вы, что он считал Дженнифер невыносимой, слишком эмоциональной и неопытной актрисой, а она в ответ называла его неуклюжим и неповоротливым? Порой взаимные подколки завершались перебранками, которые накаляли страсти и в кадре, и вне его.

9. Клэр Дэйнс и Леонардо ДиКаприо «Ромео + Джульетта»

Одна из самых трогательных историй любви была сыграна актерами, ненавидящими друг друга. Фильм База Лурмана «Ромео + Джульетта» был под угрозой срыва из-за выходок молодого ДиКаприо: он посчитал свою юную партнершу излишне напряженной, Клэр же, в свою очередь, не была в восторге от тех розыгрышей и шуток, которые обращал молодой Ди Каприо в адрес актеров и съемочной группы. Неприязнь не выросла в большой конфликт, но и не сблизила актеров, больше того, Клэр Дэйнс отвергла впоследствии предложение вновь сыграть с Ди Каприо уже в «Титанике». Одного фильма ей оказалось достаточно.

10. Мэрилин Монро и Тони Кертис «В джазе только девушки»

Блистательная Мэрилин бесподобно смотрелась в киноленте «В джазе только девушки», но не во время съёмок. На момент съемок актриса страдала от несчастливого брака, тяжело переживала неудачную беременность, впадала в депрессию и бессонницу. Все это не могло не отразиться на работе, Монро опаздывала на площадку, забывала текст и срывала дубли. Тони Кертису пришлось особенно тяжело, он просто зеленел от ярости, когда актриса срывала ему очередной съемочный день.

11. Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс «Дневник памяти»

Любимая прекрасным полом романтическая драма «Дневник памяти» могла так и не появиться на экранах из-за бесконечных ссор Гослинга и МакАдамс. В одном из интервью Ник Кассаветис, режиссер фильма, рассказал, что однажды Гослинг устроил на площадке скандал, утверждая, что больше не может играть с Рэйчел и просит заменить актрису. Так, снимаясь в фильме о чистой и крепкой любви, актеры выясняли отношения, кричали друг на друга, постоянно срывая съемочный процесс.

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