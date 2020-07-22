Возлюбленная Киану Ривза страдает от преследования его одержимой фанатки

После того, как в ноябре прошлого года 55-летний Киану Ривз и его 46-летняя возлюбленная Александра Грант впервые вышли в свет как пара, у американской художницы появились не только свои ярые фанаты, но и недоброжелатели из числа преданных поклонниц ее звездного бойфренда. На днях Александре даже пришлось обратиться в Высший суд округа Лос-Анджелес, чтобы получить временный охранный ордер в отношении 67-летней женщины по имени Кэтрин, которая преследует ее уже несколько месяцев.

Теперь одержимой фанатке Ривза запрещено приближаться к самой Александре, ее дому и работе ближе чем на 100 метров. Суд также запретил сталкеру Грант публиковать ее снимки в соцсетях.

Александра Грант и Киану Ривз

В своей петиции Александра уточнила, что женщина начала преследовать ее сразу же после того, как они с Киану публично заявили о своем романе. Грант утверждает, что однажды фанатка актера вторглась на территорию ее дома и сделала фотографии ее личного автомобиля, которые потом были размещены в интернете. Кроме того, Кэтрин преследовала Александру на различных мероприятиях и отслеживала ее деятельность в самых разных сферах. Полученной информацией тревожно одержимая Ривзом фанатка потом делилась в хейтерских группах в интернете.

Эти действия поклонницы вызвали у Александры сильный стресс, и она боится, что это беспокойство будет только продолжаться и усиливаться,

— уточнил инсайдер.

Напомним, что Киану Ривз и Александра Грант знакомы уже много лет. Долгое время влюбленные не афишировали свои отношения, но в ноябре прошлого года они вышли в свет вместе. Влюбленные практически не расстаются: например, сейчас они вместе находятся в Берлине, где Киану участвует в съемках картины «Матрица 4«.