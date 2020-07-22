В Великобритании нашли древний скелет со связанными руками

В британском Бакингемшире при расчистке участка под строительство железной дороги был найдено необычное захоронение, которое датируется железным веком. Археологи уверены: это ритуальное убийство. Жертву похоронили со связанными руками рядом с кругом из деревянных колышков, который считается церемониальным.

Диаметр деревянного круга — 65 метров, сооружение древнее и связано с зимним солнцестоянием (как Стоунхендж). По мнению археологов, место постоянно использовалось для церемониальной деятельности.





Точный возраст скелета пока не известен, но ученые утверждают, что ему не менее 2000 лет.

Другие находки на этом участке охватывают период от неолита до Средневековья — кольцо, датируемое железным веком (IX-VII век до н. э. — I век н. э.), золотая британская монета 1-го века, римский гроб.

Найденная на том же участке золотая монета

Археологи полагают, что ферма Уэлвик, где была сделана находка, функционировала еще в бронзовый и железный века, поскольку удалось идентифицировать следы соответствующих построек — одного круглого дома, загонов для животных, ям для утилизации отходов и др.

В римский период, по всей видимости, жители этого места перебрались в близлежащий город Вендовер, который существует и сегодня. А участок фермы Уэлвик использовался для подобных захоронений.

Скелет находился в гробу со свинцовой подкладкой. Это дорогое погребение. Видимо, останки принадлежат человеку довольно высокого статуса.

«Мы знали, то Бакингемшир богат с точки зрения археологии, но обнаружение места, где человеческая деятельность охватывает 4000 лет, стало для нас неожиданностью», — сказала ведущий археолог проекта Рэйчел Вуд.

Кольцо. Железный век. Найдено на ферме Уэлвик

Теперь команда археологов полна решимости раскрыть все местные археологические тайны. А строительство высокоскоростной железной дороги между Лондоном и Бирмингемом подождет.