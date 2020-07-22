В США пообещали выплатить $2 млн за помощь в поимке двоих украинских хакеров

Соединенные Штаты Америки объявили в розыск двоих украинских хакеров и предлагают 2 миллиона долларов за помощь в их поимке.

Об этом написал глава Госдепа США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

Американское правительство обвиняет украинцев Артема Радченко и Александра Еременко в электронном мошенничестве. В США заявляют, что хакеры проникали в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Они воровали конфиденциальные файлы, а потом продавали их.

Американские правоохранители назвали 16 пунктов, по которым обвиняют мужчин, в частности, взлом электронной системы.

В пресс-службе Госдепартамента США утверждают, что выделят по миллиону долларов за каждого из хакеров тому, кто поможет задержать преступников. Деньги выделят из Программы наград транснациональной преступности. С 1986 года было выделено 130 миллионов долларов за информацию, с помощью которой наказывали злоумышленников.