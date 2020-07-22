В России предложен законопроект, который отменит конфиденциальность в сети и введет тотальный контроль

Со времён создания интернета одним из важнейших условий его пользования была конфиденциальность. Конечно, полностью искоренить хакеров, ворующих личные данные, не удавалось никогда, но зато каждый юзер может свободно общаться в социальных сетях, мессенджерах или где-либо ещё. Недавно в России как раз выдвинули законопроект, который может угрожать конфиденциальности пользователей.

Министерство экономики предложило в качестве эксперимента внести некоторые существенные изменения в пользование интернетом, например, отменить конфиденциальные переписки между людьми в соц. сетях, убрать закон о личных телефонных разговорах или аннулировать врачебную тайну. Кроме этого создатели законопроекта собираются внести ещё одно обязательно условие: отказ от письменного одобрения обработки личных данных.

в стране, по мнению разработчиков законопроекта, очень сильно тормозятся цифровые инновации, присутствующие в других частях мира. Сфера ИИ (искусственного интеллекта) развивается недостаточно быстро, а замедляет её именно конфиденциальность простых граждан. В связи с этим предлагается не брать во внимание желание людей сохранять личные данные с целью безопасности и использовать их без каких-либо разрешений со стороны владельцев. На данный момент законопроект проходит проверки. Скоро его должны рассмотреть в Госдуме. Конкретные сроки заседания неизвестны.

https://www.kommersant.ru/doc/4424832