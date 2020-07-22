«  
  »

В далекой галактике нашли неизвестные гигантские структуры

Ученые Рурского университета и Института радиоастрономии Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили неизвестные структуры магнитного поля, пронизывающего галактику NGC 4217, похожую на Млечный Путь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрономы проанализировали данные наблюдения 35 галактик, полученные в рамках проекта Continuum Halos in Nearby Galaxies. NGC 4217, которая находится на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли, имеет магнитное поле Х-образной формы. Оно простирается далеко за пределами диска, более чем на 20 тысяч световых лет. Кроме того, ученые обнаружили спиральную структуру и два больших пузыря, исходящие из областей, где часто рождаются звезды и происходят вспышки сверхновых.

Исследователи также обнаружили гигантские петлевые структуры в магнитном поле по всей галактике, чего не наблюдалось ранее. По мнению ученых, они также возникают из-за активного звездообразования.

22 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  