Установка солнечной электростанции на предприятии: все «за» и «против»

Покупка солнечной электростанции — выгодная инвестиция в будущее для предприятий, потребляющих большое количество электроэнергии. Автономная система работает бесперебойно, без перепадов напряжения, что особенно важно для производств, нуждающихся в постоянной и стабильной подаче электричества.

Преимущества установки

СЭСНеисчерпаемость солнечной энергии — один из аргументов в пользу установки СЭС. Ресурсов огромной звезды хватит для обеспечения масштабных промышленных предприятий, если оборудовать мощную станцию и правильно рассчитать нужное количество батарей.

Перед установкой станции желательно посчитать средний расход электричества и выявить его наиболее мощных потребителей. Достаточно много ресурсов требуется для работы старых вентиляционных систем, ламп накаливания, устаревшего оборудования. Снизить расход электричества в будущем поможет монтаж эффективных вентиляторов, светодиодных источников света.

Аргументы в пользу приобретения солнечной электростанции для предприятия:

экономичность.Установка СЭС сделает организацию независимой от общей сети и позволит в будущем экономить на оплате счетов;

экологичность. Панели преобразуют энергию солнца в электрическую, не выбрасывая в воздух никаких токсичных испарений. Оборудование такого типа не приносит вреда окружающей среде;

долговечность. Ресурс СЭС обычно рассчитан на несколько десятков лет. Однако после истечения предполагаемого срока годности оборудование не обязательно списывать. Его производительность со временем снижается, но эта проблема решается заменой отдельных износившихся элементов;

простота использования. Современные станции позволяют отслеживать состояние оборудования при помощи смартфона. Для управления СЭС не нужно нанимать большой штат работников, которые необходимы на предприятиях, где для получения энергии перерабатывается уголь или газ.

Как правило, если организация в какой-то момент будет нуждаться в большем количестве энергии, чем могут выработать солнечные батареи, ее недостаток компенсирует общая сеть. Кроме того, СЭС может стать для владельца дополнительным источником дохода. В Украине действует «зеленый тариф», по которому государство обязано покупать избыток вырабатываемой энергии. В среднем такие проекты окупаются за 5-7 лет, дальше станция работает в прибыль.

Недостатки солнечных электростанций

Недостатки СЭС являются не существенными минусами, а скорее особенностями оборудования. Производительность станции зависит от ее места расположения и количества солнечных дней. Чем ближе СЭС к экватору, тем меньше батарей потребуется для ее обустройства. Еще одной трудностью, с которой может столкнуться предприятие — дороговизна аккумуляторов, необходимых для хранения производимой энергии. Однако сейчас разрабатываются технологии, позволяющие решить эту проблему в будущем.