Ученые сделали удивительное открытие о сале — его нужно есть вместо масла

И вы тоже думаете, что масла полезнее животных жиров? А это не так! Ученые института питания Бостона сделали удивительное открытие: на сале и жире не только можно жарить, но и нужно! И это только один из мифов о сале.

Миф 1. Это чистый жир

Правда. Но натуральный, не из ГМО, полностью усваивается и преобразуется в энергию, а не в сантиметры на талии. И сколько того сала можно съесть за раз?

Миф 2. Это сплошной холестерин

Неправда. Холестерин является в сале, но его не так уж и много (в диетическом мясе больше). Для примера: говяжья печень содержит до 400 мг, а сало — не больше 100 мг. Но без холестерина жить невозможно — благодаря ему образуются клетки крови, а также он входит в состав клеточных мембран.

Миф 3. От сала лишний вес

Нет. Хотя калорийность сала достаточно высока — 770 ккал на 100 граммов, но больше вы не съедите, зато чувство сытости останется надолго, так как это так называемая «длинная калорийность» — главный поставщик энергии. Суточная норма сала — до 80 г.

Миф 4. Сало и хлеб несовместимы

Неправда! Ломтик сала с ржаным хлебом, да еще с чесноком — отличный перекус, а еще — профилактика многих заболеваний.

Миф 5. На сале нельзя готовить, особенно жарить

Неправда! Ученые английского Университета Де Монтфорт утверждают, что при вытапливании сала никогда не образуются вещества-канцерогены, вызывающие рак. А вот при нагревании всех видов растительных масел — это происходит.