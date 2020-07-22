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У берегов Аляски произошло мощнейшее землетрясение

Сообщений о серьезных разрушениях в регионе не поступало

Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло у южного побережья Аляски во вторник вечером, вынудив некоторых жителей покинуть свои дома и переместиться в более возвышенные районы из-за угрозы цунами.

Предупреждение о цунами было снято после того, как землетрясение вызвало волну высотой менее одного фута.

Геологическая служба США заявила, что эпицентр землетрясения находился в море в 105 километрах к югу-юго-востоку от Перривилла.

Никаких сообщений о разрушениях в малонаселенном регионе пока не поступало. По словам сейсмолога штата Аляска Майкла Уэста, из-за местоположения землетрясения оно не вызывало толчков, обычно сопровождающих землетрясения такого масштаба.

По словам Уэста, сразу после землетрясения произошло более десятка афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

22 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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