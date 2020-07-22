Топ-10 интересных фактов о Селене Гомес, которые ты раньше не знал

Селена Гомес (Selena Gomez) является одной из самых стремительно развивающихся зарубежных знаменитостей. В свои 27 лет голливудская звезда невероятно успешна – она успела получить статус «Женщины года» по версии журнала Glamour и выпустить много альбомов. Один из последних — Rare возглавил музыкальный чарт Billboard 200. Мы выбрали для тебя самые любопытные факты из жизни и творчества Селены.

1. Она родилась, когда ее маме было 16 лет. Пять лет спустя родители Селены развелись.

2. Ласково Селена называет свою маму» Адвокатом спокойствия». У нее очень теплые с ней отношения и при любой сложной ситуации обращается за помощью к родному человеку.

3. Впервые Селена оказалась на ТВ, когда ей было 7 лет. Девушка снималась в шоу «Барни и друзья».

4. Первый поцелуй состоялся в 12 лет с актером Диланом Спроусом (Dylan Sprouse). Прочитать об этом можно тут.

5. Девушка признается, что до сих пор у нее ладони потеют перед выступлениями.

6. Певица не раз упоминала, что начинала плакать в первое время, когда ей подпевали фанаты.

7. Селена Гомес терпеть не может оливковое масло, которое ей приходится пить каждое утро, чтобы не потерять голос.

8. Ярая поклонница Шайа Лабафа (Shia LaBeouf). Посмотри, как она радуется, когда впервые увидела его. Узнаешь себя?

9. Селена Гомес — большая поклонница бренда Converse. Кеды этой фирмы она покупает регулярно, и у неё их несколько десятков пар.

10. Рекламный пост в Insgagram Селены Гомес обходится рекламодателям примерно в полмиллиона долларов.