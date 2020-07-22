США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы

США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и европейских трейдеров.

Из-за сделки по сокращению добычи страны, участвующие в соглашении, в том числе Россия, снизили экспорт, что сделало их нефть дороже. Однако это открыло возможности для Соединенных Штатов, которые не являются участниками соглашения. В июле отгрузки американской нефти в Европу выросли впервые с начала действия соглашения, вступившего в силу в мае. Поставки в июле выросли на 600 тысяч тонн по сравнению с уровнем июня 2020 года и достигли 3,1 миллиона тонн.

Американское сырье вытесняет традиционные для местных переработчиков сорта, в том числе российский Urals, пишет агентство. Российский экспорт в Европу уже упал до минимума за 20 лет.