США обвинили Китай в попытке украсть разработки вакцины против коронавируса

Минюст США выдвинул обвинения против двух граждан Китая. Их обвиняют во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные, говорится в сообщении ведомства.

Среди данных, которые пытались украсть хакеры, есть материалы о разработке вакцины против коронавируса. Согласно информации Минюста, в некоторых случаях взлома хакеры преследовали собственную выгоду, в других действовали по поручению китайских спецслужб или правительства КНР.

Отмечается, что им удалось похитить терабайт данных, представляющих угрозу для безопасности США.

В заявлении представителя генпрокурора говорится, что Китай «вошел в постыдный клуб стран», которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их работу в интересах Китая. Утверждается, что в этом «клубе» также состоят РФ, Иран и КНДР.