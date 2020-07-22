США нанесли авиаудар по Сомали

Вооруженные силы США сообщили о проведении авиаудара в районе Пунтленд в Сомали, в результате которого были ликвидированы семь боевиков, поддерживающих «Исламское государство».

Сомалийская служба «Голоса Америки» сообщила об авиаударе во вторник. Местные чиновники и свидетели рассказали, что региональные силы Пунтленда провели наземную операцию против боевиков в Турмасале и Амайре, горных укрытиях возле деревни Тимирше, в 140 километрах к юго-востоку от Босасо.

В среду Африканское командование США сообщило, что авиаудар был проведен в ответ на нападение боевиков на силы партнеров.

«Мы продолжаем оказывать давление на террористические группировки и помогать нашим сомалийским партнерам в срыве их операций, – сказал бригадный генерал Армии США Мигель Кастелланос, заместитель начальника оперативного управления Африканского командования. – Мы продолжаем оказывать поддержку, чтобы избавить Сомали от таких группировок, как ИГ и Аш-Шабаб».

По оценкам Африканского командования, ни один мирный житель в результате авиаудара не пострадал. С начала года это 42-й авиаудар американских сил в Сомали и первый удар по силам, поддерживающим ИГ.

Официальные лица в Пунтленде опубликовали собственное заявление, сообщив о ликвидации 20 боевиков ИГ во время 48-часовой операции в восточной части района Бари. Власти Пунтленд заявляют, что среди погибших в ходе операции были высокопоставленные местные боевики и один высокопоставленный иностранный боец.

Имя погибшего иностранного боевика в заявлении не уточняется, однако известно, что он был инструктором и посредником между ИГ в Сомали и бойцами группировки в других странах. Он находится в Сомали с 2014 года.

Также сообщается, что региональные силы Пунтленда уничтожили склад, где хранили оружие, взрывчатые материалы и продукты питания.