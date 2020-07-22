Сосотавлен список знаменитостей, которые все еще живут с родителями

Сильные и независимые — это не всегда про звезд шоу-бизнеса. Многие влиятельные представители киноиндустрии, лауреаты премии «Оскар» не могут жить отдельно от своих родителей. Мы собрали для тебя звезд, которым так и не удалось покинуть отчий дом.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо — тот еще ловелас. Его девушками в разное время были Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен, Блейк Лайвли, Эрин Хизертон. При желании голливудский красавчик смог бы открыть собственное модельное агентство. В перерывах между жаркими романами Ди Каприо живет со своей мамой, Ирмелин Инденбиркен. Она поддерживала Лео в начале карьеры и верила в его успех. Даже спустя годы на важных мероприятиях актер появляется только с мамой. Поклонницы уверены, что актер даже себе спутницу жизни выберет похожую на Имберлин.

Брэдли Купер

Во время романа Брэдли Купера и российской топ-модели Ирина Шейк актер признавался, что они живут в одном доме сего мамой. Глория Кампано помогала молодым родителям ухаживать за дочкой Леей и следить за домом. «Это не вызывает никаких неудобств. Мы не живем раздельно: я в огромном пентхаусе, а она — в гостевом домике. Нет, она заняла соседнюю с моей комнату. И вот что я вам скажу: моя мама очень крута. Мы можем весь день обниматься, она дает мне дельные советы во всех областях моей жизни. Я счастлив, что живу с ней», — рассказывал Купер в интервью.

Дженнифер Лоуренс

Звезда серии фильмов «Голодные игры» и обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс все еще не может переехать от своих родителей. Актрисе нужна постоянная поддержка людей, в которых она может быть уверена. «10 миллионов долларов — и вот мы живем в кондоминиуме все вместе. Раньше я снимала домик, полный крыс, небольшую квартиру в Лос-Анджелесе и очень неплохое жилье в Кентукки. Но теперь, когда я могу позволить себе хороший большой дом, было бы странно жить там одной», — поделилась размышлениями Лоуренс.

Дев Патель

Главный герой фильма «Миллионер из трущеб» уже давно вырос, но все еще не съехал из уютного дома родителей в Лондоне. «Это, конечно, здорово жить с родителями, но я уже готов переехать. Если вы найдете мой дом в Google Maps и приблизите его по максимуму, то, может даже, услышите крики, доносящиеся оттуда», — признавался актер в интервью. Надеемся, Дев скоро выберется из-под родительской опеки и начнет жить самостоятельно.

Майкл Бакари Джордан

Актер Майкл Бакари Джордан не производит впечатление маменькиного сыночка, однако все еще живет вместе с родителями. В одном из интервью он гордо заявил: «Я родителей своих люблю!». Поклонники до сих пор удивляются, что в свои 32 года голливудский красавчик до сих пор настолько привязан к близким.

Джейден Смит

Однажды в беседе с журналистами Джейден Смит заявил, что не собирается переезжать из дома отца в ближайшие 20 лет. Молодой рэпер похвастался, что со звездным папой, Уиллом Смитом, ему живется очень круто. В особняке отца можно делать абсолютно все. Более того, Уилл берет на себе все расходы сына.

Мишель Обама

Да, бывшая первая леди США тоже живет с мамой. Мариан Робинсон, мама Мишель Обамы, — заботливая бабушка и хорошая помощница по дому. Она заботилась о внуках, пока Мишель была правой рукой Барака во время его президентства. Мариан жила с зятем и дочерью в Белом Доме, а после окончания второго срока правления Обамы переехала в семейный особняк вместе с ними