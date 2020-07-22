Raytheon создаст миниатюрные ракеты для самозащиты истребителей

Исследовательская лаборатория ВВС США подвела итоги конкурса на разработку миниатюрных ракет для самозащиты истребителей (MSDM, Miniature Self Defense Missile), объявленного в 2016 году. Как пишет DefPost, победителем военные выбрали американскую компанию Raytheon, которая должна будет разработать, собрать и испытать несколько боеприпасов. На создание прототипа ракеты и проведение ее испытаний военные намерены потратить 93,4 миллиона долларов.

Участниками конкурса на разработку ракеты, помимо Raytheon, были американские компании Lockheed Martin и Boeing. Подробности проекта не раскрываются. Известно только, что в числе требований к новому боеприпасы, предъявленных военными, — способность MSDM нацеливаться на ракету противника и поражать ее прямым попаданием. Длина новой ракеты не должна превышать одного метра.

По условиям соглашения с Исследовательской лабораторией ВВС США, Raytheon должна будет завершить разработку и испытания боеприпаса к октябрю 2023 года. После этого военные могут заключить дополнительный контракт на производство и поставку новых боеприпасов в войска. Американские военные полагают, что MSDM позволит истребителям действовать в так называемых зонах с ограничением или воспрещением маневра (A2/AD).

Зонами A2/AD американские военные называют, в том числе, воздушные пространства, в которых крайне сложна или вовсе невозможна работа современной военной авиации. Речь идет не только о противодействии систем противовоздушной обороны и авиации противника, а также постоянном спутниковом наблюдении и условиях, при которых поставка запчастей и провизии значительно затруднена или вовсе невозможна.