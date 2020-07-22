Очагом коронавируса в США стал штат Калифорния

Наибольшее в США число случаев коронавируса теперь приходится на штат Калифорния, который оставил позади даже Нью-Йорк.

По данным газеты Los Angeles Times, в Калифорнии эпидемия затронула уже более 409 тысяч человек, тогда как в Нью-Йорке на пике эпидемии были выявлены чуть более 407 тысяч.

Общее число случаев коронавируса в США превысило 3,9 миллиона, скончались более 142 тысяч человек. За последние сутки в стране выявили более 64,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за последние дни. Резко подскочила и суточная смертность — умерли 1082 пациента с коронавирусом (накануне зафиксировали 372 летальных исхода).