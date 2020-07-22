Китай в ярости после требования США закрыть консульство в Хьюстоне

Китай пообещал принять ответные меры на принудительное закрытие своего консульства в Хьюстоне, которое стало одним из самых сильных ударов по дипломатическим связям двух стран за последние десятилетия.

Правительство США дало Китаю три дня на закрытие консульства в четвертом по численности населения американском городе, способствуя «беспрецедентной эскалации» напряженности в двусторонних отношениях, сказал на брифинге в Пекине в среду представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Китайские власти планируют «ответить жесткими контрмерами», если администрация Трампа не «отменит это ошибочное решение», сказал Ван.

Государственный департамент США позднее подтвердил в сообщении, что распорядился закрыть консульство в целях «защиты американской интеллектуальной собственности и персональных данных американцев». Международные соглашения требуют от дипломатов уважать законы и нормы страны, на территории которой они находятся, а также не вмешиваться в ее внутренние дела, говорится в сообщении Госдепа.

США находятся в конфронтации с Китаем по целому ряду вопросов, в том числе касающихся торговли, сетей 5G, территориальных споров и ответственности за возникновение пандемии Covid-19. Во вторник Минюст обвинил двух китайских хакеров в работе на правительство КНР и попытках кражи данных, в том числе об исследованиях коронавируса, у компаний в 11 западных странах.

Пекину будет сложно соразмерить ответные меры, не вызвав дальнейшего обострения конфликта, отмечает Трей Макарвер, партнер консалтинговой компании Trivium China.

«Последние пару недель мы наблюдали существенное изменение в действиях правительства США в отношении Китая, — сказал Макарвер. — Закрытие консульства — это уже большая новость в Китае, и власти должны будут отреагировать».