Как защитить свой загородный дом от грабителей?

Количество краж на загородной недвижимости с каждым годом только растет. Домовладельцев постоянно интересует вопрос безопасности жилища, особенно вопрос актуален для тех, кто надолго оставляет свое имущество без присмотра. Даже если дом находится в организованном коттеджном поселке, то все равно это не значит, что жилище в стопроцентной безопасности. Так как же максимально защитить и уберечь свои владения от злоумышленников? Лучший вариант – это многоуровневая защита, поэтому к вопросу охраны стоит подойти комплексно и нигде не оставить слабых мест.

Первая линия защиты — забор

Первое о чем следует подумать – надежное и качественное ограждение. Естественно всем хочется, чтобы забор был не только защитным барьером от злодеев, но и выглядел красиво и модно. Так как это первое что встречает хозяев и его гостей. Возвести непреодолимую стену с колючей проволокой по периметру можно, но не всем понравится эта идея – жить на территории строгого режима. Как показывает статистика, воры могут справиться с любой системой, в этой сфере есть свои профессионалы. Но все же, чтоб сразу доставить злодею трудностей, следует учитывать несколько простых правил:

высота должна быть достаточной для того, чтобы скрыть двор от посторонних глаз и сделать невозможным, с легкостью перелезть ограду;

бетонное основание поможет сделать забор прочным и защитит от проникновения воров через подкоп;

замок на калитке не должен быть навесной, потому что такой легко сбивается, он должен быть максимально прочным и встроенным в дверь.

Второй важный элемент — прочная дверь с надежным замком

Часто кражи происходят от того, что легко был взломан замок на входной двери. Естественно, дверь должна быть прочной и толщина ее должна быть устойчива от ударов и любого внешнего воздействия. Но какая бы “броня” не была, в ней нет особого смысла, если ненадежный замок. Специалисты всего мира работают над созданием непроникновенных механизмов. Замки отличаются своими габаритами, конструкцией и типом запирания. Самые популярные:

цилиндровые;

электромеханические;

кодовые;

моноблочные;

сувальдные.

Многие специалисты рекомендуют устанавливать сувальдные замки, те которые имеют секретный код, они не подвергаются силовым воздействиям, а код подобрать трудно и по времени затратно. Некоторые замки такого типа перепрограммируются в случае неправильного кода, а подвязка к мобильному телефону даст возможность узнать, о том, что в дом хотят попасть нежеланные гости. К выбору замка нужно отнестись серьезно, опираясь на надежность и функциональность. Позаботившись об этом, часто вместо кражи можно обнаружить сломанный замок при попытке воровства. Но, многие согласятся, что это куда приятней, нежели лишиться ценных личных вещей. В такой ситуации следует воспользоваться специальной службой аварийного открытия замка, чтобы быстро, не навредив, открыть входную дверь и попасть вовнутрь дома. В США, к примеру, наиболее часто обращаются в сервис по открытию любых замков 247cerrajero. Специалисты компании оперативно устраняет любые неполадки с замками, а также с программируемыми механизмами. Полезный сервис также если, попросту утеряны ключи.

Третий шаг защиты – окна

Если злоумышленникам посчастливится преодолеть забор, их должны ждать огромные трудности при попытке войти в дом. По грустной статистике, более 60 % краж загородных домов происходит при проникновении через окно. Были и остаются надежной защитой окон – решетки. Они, действительно, эффективны, а современное разнообразие совсем не испортят вид дома. Но, к сожалению, и прочные кованые решетки не остановят даже вора-новичка, который прихватит с собой инструменты для резки по металлу. Такое занятие, шумное и долгое, наверняка вызовет подозрение у соседей, но это лишь тогда, когда они есть и находятся поблизости. Если все-таки решетки никак не соответствуют по стилю дачи и не вписываются в общую картинку, то альтернативный вариант – рольвставни. Они бывают накладные (привинченные к фасаду дома) и встроенные, что вызывает еще больше доверия, потому как полотно врезано в стенки, а не закреплено болтами. Еще более доступным и привлекательным вариантом является установка замков на пластиковые окна. Они крепятся незаметно, внутри, но справится с ними без шума невозможно.

Панацея от грабителей – система сигнализации

Если воры решаются попасть в дом с установленной сигнализацией то, как правило, в 95 % случаев их ловят на месте. Система устанавливается незаметно, внутри дома и при попытке проникновения тут же подает сигнал оперативной группе и хозяину. Даже если преступнику удается скрыться, то забрать ценные вещи точно не успеет. Немаловажно, что система требует немалых финансовых вложений в аппаратуру и ее монтаж, а также ежемесячную оплату за обслуживание. Бюджетный вариант охранных систем – это сигнализация, которая не подключена к пульту охраны, но при проникновении (реагирует на движение) издает громкие звуки и вспышки света, привлекает тем самым внимание и пугает злоумышленников. Сигнализационная система со скрытыми камерами, реагирующими на движения, способна остановить вора, который пробрался во двор. Стоит отметить, что любая система работает от электричества. Если же его отключить все датчики и пульт работают от аккумуляторов. Но воры набираются опыта и, отключая электричество, знают, что через 3-4 дня любая батарея может сесть. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы о перебоях электрики тоже сообщалось хозяину дома.

Не нужно забывать о психологических методах отпугивания воров. Стоит вспомнить всем известный фильм “Один дома”, как маленький мальчик создавал впечатление, что дом совсем не пустой. Поэтому можно позаботиться о хорошем освещении, о муляжах камер, о настройке таймеров на срабатывание радио или телевизора.