Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снова снимутся вместе

Актеры, ранее сыгравшие в политическом триллере 1993 года «Дело о пеликанах», снова поработают на одной площадке.

Робертс и Вашингтон снимутся в экранизации романа Румаана Алама «Leave the World Behind» («Оставь мир позади»), которую готовит потоковый сервис Netflix. Режиссером выступит Сэм Эсмейл, известный по сериалу «Мистер Робот».

Робертс сыграет мать семейства, которое арендует коттедж в Лонг-Айленде. Вашингтон исполнит роль хозяина сданного в аренду особняка. Странности начинаются тогда, когда владелец дома приходит к героине Робертс и говорит, что во всем квартале пропало электричество.

Сроки производства и дата выхода пока не уточняются.