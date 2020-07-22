«Бонни и Клайда из Сент-Луиса» обвинили в незаконном применении оружия

Прокурор города Сент-Луис в штате Миссури предъявила обвинение в уголовном преступлении паре, которая направила оружие на участников антирасистских протестов. Об этом сообщает The New York Times.

«Угрожающе размахивать оружием против тех, кто участвует в мирном протесте, незаконно», — заявила прокурор города Кимберли Гарднер, добавив, что супруги создали опасную ситуацию с участием безоружных протестующих.

Марка и Патрицию Макклоски обвинили в незаконном применении оружия. Это обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Прокурор уточнила, что не будет добиваться заключения супругов, а вместо этого попросит включить пару в программу реабилитации и отправить их на общественные работы.

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал ходатайство об отмене обвинений против Макклоски, заявив, что закон штата «предоставляет жителям право защищать свою собственность и жизнь от тех, кто хочет причинить им вред».

В своем заявлении адвокат пары назвал обвинения «обескураживающими». Он заявил, что его клиенты поддерживают свободу слова, но «она должна быть сбалансирована со второй поправкой и законом штата Миссури, которые дают каждому из нас право защищать свой дом и семью от потенциальных угроз».

Губернатор штата Миссури Майк Парсон также выступил в защиту этой пары, заявив, что он, скорее всего, помилует их. «Я не думаю, что они проведут какое-то время в тюрьме», — добавил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал преследование этой пары «позором».

Сенатор от штата Миссури Джош Хоули призвал к расследованию в отношении прокурора Гарднер. Он утверждает, что дело Макклоски «является политически мотивированной попыткой наказать эту семью за осуществление их прав в рамках второй поправки». В офисе прокурора ему ответили, что все равно будут продолжать расследование в отношении пары и никто не сможет их запугать.

28 июня протестующие проходили мимо дома Макклоски, расположенного на частной улице, направляясь к дому мэра Лиды Крузон. В этот момент 63-летний Марк Макклоски вышел на улицу с полуавтоматической винтовкой, а его 61-летняя жена — с пистолетом. По данным прокуратуры, они оба направили оружие на протестующих. Марк Макклоски рассказал, что они с женой боялись за свою жизнь.

«Это была большая толпа, и они были агрессивны, одеты в бронежилеты. Они кричали на нас и угрожали причинить нам вред. И говорили, как они будут жить в нашем доме после того, как убьют нас», — рассказывал Макклоски. При этом мужчина добавил, что поддерживает движение Black Lives Matter.