Билли Айлиш призналась, что в детстве была религиозным фанатом

Билли Айлиш (Billie Eilish) стала популярна не так давно, и он ней не так много известно поклонникам. Однако она периодически раскрывает свои детские секреты и выдает эксклюзивную информацию фанатам.

Так, например, девушка призналась, что в детстве была слишком религиозным человеком, хотя ее родители вовсе не придерживались радикальных взглядов относительно веры.

«Я не знаю, знает ли кто-нибудь из вас – я не думаю, что когда-либо говорила об этом. Когда я была маленькой, например, я была очень религиозной без какой-либо причины», – рассказала Билли.

Она отметила, что ее вера в Бога продолжалась несколько лет, но родители никогда не были религиозными. Она не знает, почему в ней это появилось.

В какой-то момент Айлиш просто перестала верить в Бога. Сейчас она спокойно относится к вере, однако считает, что те, кто не смотрят по сторонам и имеют только одно убеждение, «закрытые люди».

Родители Айлиш заявили о том, что они вовсе не говорили о религии, когда звезда была маленькой. Они просто верили в Бога, но при этом даже не посещали церковь. Семья ничего не имела против интересов дочери.