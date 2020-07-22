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14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго. Об этом сообщает NBC Chicago.

По сведениям местной полиции, неизвестные открыли стрельбу из машины по похоронной процессии. Члены процессии начали стрелять в ответ. В результате перестрелки автомобиль преступников врезался. После чего они скрылись.

11 пострадавших были доставлены в больницы. Три жертвы нападения самостоятельно добрались до медицинских учреждений. Отмечается, что среди них есть серьезно раненные, а также пациенты в критическом состоянии.

О мотивах нападавших пока ничего неизвестно. Полиция задержала подозреваемого в причастности к стрельбе.

22 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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