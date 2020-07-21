Земля, в основном, состоит из кубов — ученые

Ученые из Университета Пенсильвании (CША), Будапештского университета технологии и экономики и Университета Дебрецена (Венгрия) доказали, что в большинстве случаев форма пород на Земле представляет из себя куб.

Эти идеи перекликаются с теорией греческого философа Платона, который жил в V веке до н.э. Он считал, что Вселенная состоит из пяти типов материи: земли, воздуха, огня, воды и космоса. Платон использовал геометрию многогранников для объяснения таких свойств материи как твердость, плавкость, воздухообразность, огнеобразность. При этом земле ставился в соответствие куб, воде — икосаэдр, воздуху — октаэдр, огню — тетраэдр.

Группа же опиралась на теорию геометрических моделей, разработанных математиком Будапештского технологического и экономического университета Габором Домокосом, в работе которого было отмечено, что природные породы обычно фрагментируются в кубические формы.

Исследователи попытались понять, какую форму образовывали камни до того, как они разбивались на куски. Оказалось, что единственная форма, при котором куски одинаковой длины могут сходиться в единый материал — это кубы.

Чтобы проверить, верны ли их математические модели в природе, команда измерила широкий спектр горных пород — сотни из них они собрали самостоятельно, а еще тысячу изучили из существующих наборов данных. Независимо от того, были ли камни разрушены естественным образом или при участии человека, команда установила, что все они собираются в кубы.

Тем не менее, были горные образования, которые нарушают теорию исследователей. Например, это мостовая гигантов, которая находится в Ирландии — парящие вертикальные колонны образовались из-за необычного процесса охлаждения базальта. Однако такие образования редки и скорее являются исключением, которое не попадают под «теорию кубов».