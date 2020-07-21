Восточная Европа оказалась родиной современных страусов

Микроскопические поры на скорлупе страусиных яиц Konstantin E. Mikhailov, Nikita Zelenkov / Earth-Science Reviews, 2020

Сотрудники Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН по скорлупе различных видов вымерших страусообразных установили, что первые страусы современного типа появились примерно восемь миллионов лет назад в Северо-Западном Причерноморье и оттуда мигрировали в Африку. Интересно, что первые представители отряда появились 23 миллиона лет назад в Африке. Таким образом, получается, что страусообразные за время своего существования совершили миграцию с Черного континента и обратно (сейчас они не водятся нигде, кроме как в Африке), сообщается в Earth-Science Reviews.

По сравнению со многими другими отрядами птиц, страусообразные хорошо представлены в палеонтологической летописи, причем в первую очередь не фрагментами скелета, а толстой яичной скорлупой (некоторые виды известны только по ней, их костей не осталось). На ней есть микроскопические поры, расположение которых отличается в зависимости от вида или даже подвида птицы. Эту особенность яиц можно использовать для установления родства между современными и ископаемыми разновидностями страусов. А если знать возраст каждого образца, можно также понять, когда кто из них возник.

Никита Зеленков и Константин Михайлов из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН сравнили узоры на скорлупе вымерших и ныне живущих страусов и по порядку расположения и форме углублений на ней, а также по ее толщине разделили их на несколько групп (A, S, A-S, Sn, Sd, Ss). Кроме того, ученые также собрали и данные об имеющихся костях этих птиц.

Древние миграции страусообразных на основе данных по их скорлупе

Первые три группы узоров на скорлупе — наиболее древние: такие яйца находили в основном в Африке и Азии. Скорлупа из группы Sn характерна по большей части для яиц, которые нашли на территории Северо-Западного Причерноморья. Группа Ss, видимо, появилась позднее остальных в Африке.

Получается, что первое страусообразное появилось примерно 23 миллиона лет назад, в начале миоцена, на юге Африки, где населяло полупустынные ландшафты. По сравнению с современными и многими вымершими страусами птица была некрупной. Через восемь миллионов лет потомки этого вида уже встречались в Малой Азии, а еще через два миллиона лет (то есть 13 миллионов лет назад) страусообразные водились уже и на территории современных Индии и Монголии.

Следующий этап эволюции страусов проходил в Северо-Западном Причерноморье — на Балканах, а также на территории современных Молдовы и Украины. Там восемь–девять миллионов лет назад, в конце миоцена, возникли птицы современного типа. Они, как и первое страусообразное, были небольших размеров, но затем стали крупнее. За три–четыре миллиона лет, к плиоцену, они добрались до Африки и там вытеснили местных более примитивных страусов.

Авторы отмечают, что эволюция страусообразных не была ровной и постепенной: судя по типам «узоров» на скорлупе, из Африки вышло несколько разных групп этих птиц. То же касается и миграций из Евразии. Детали истории страусообразных еще предстоит выяснить. Для этого помимо исследований скорлупы важно найти больше костей этих птиц, чтобы узнать подробности их морфологии и анатомии, и провести стратиграфические исследования тех мест, где обнаруживали ископаемые остатки страусообразных.