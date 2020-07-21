В России проходят массовые демонстрации против уже принятых поправок в Конституцию

В Санкт-Петербурге и Москве прошли массовые акции протеста, россияне выразили несогласие с недавно принятыми поправками в Конституцию страны. Встретившись в центральных районах обоих городов, протестующие собирали подписи за отмену «обнуления» сроков президента РФ Владимира Путина. Они скандировали «Россия без Путина!», «Путин – вор!», «Москва, выходи!» «Хабаровск, мы с тобой!» и «Свободу политзаключенным!». Не обошлись митинги и без задержаний, в том числе журналистов и общественных деятелей.

Заместитель главреда телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что все эти акции ни к чему не приведут и никакой революции в России не будет. Он с иронией отнесся к заявлениям о том, что с Путиным может что-то случиться и к власти придут демократические силы.

«Знаете, как русские говорят: «После пьянки кулаками не машут». Нет, этого не будет никогда. Там дело не в Путине. Эти люди, которые против него протестуют, они все равно являются частью общества. В Украине очень много людей радуется протестам в Хабаровске. Что они кричат: «Путин — вор?» А на самом деле, он убийца.

Вы посмотрите, кого они поддерживают! А они поддерживают губернатора, который является реальным бандитом и убийцей. Он друг Жириновского и член его партии. А Жириновский раз сто предлагал сбросить на Киев атомную бомбу», – отметил Муждабаев.

К вышесказанному он добавил, что в России некоторым людям не нравится Путин, но при этом они восхищаются Сталиным.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что, скорее всего, протесты не закончатся относительно мирным путем, как это было в Украине.

«Я думаю, что в России все эти вещи закончатся гораздо более кровавым образом. Именно потому что пружина гораздо сильнее сжата. Это, скажем так, философия, а на практике любые протесты эффективны тогда, когда есть конкретная цель, когда есть раскол в элитах и у кого-то есть интерес поддерживать эти протесты. Есть лидеры, которые персонифицируют этот протест для его участников. Необязательно должен быть один вождь, и украинский пример как раз это доказывает», – отметил Пономарев.