В Луцке террорист захватил в заложники автобус с людьми

Сегодня, 21 июля, в центре Луцка некий Максим Плохой взял в заложники пассажиров автобуса «Берестечко – Красиловка» и угрожает взорвать его. По данным полиции, при себе у злоумышленника имеется оружие и взрывчатка.

Кроме этого, стало известно, что Плохой дважды стрелял в сторону правоохранителей и выбросил из окна гранату Ф-1. Та, к счастью, не взорвалась. Через некоторое время злоумышленник сообщил, что якобы в городе он заложил еще одну взрывчатку. В то же время в Службе безопасности Украины сообщают, что в автобусе кроме террориста, скорее всего, находятся 10 человек. Изначально сообщалось о 20 заложниках.

На своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что захватчика действительно зовут Максим Плохой.

«Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников. Мужчина позвонил в 9:25 в полицию и представился именем Максим Плохой», — сообщил Геращенко. Кроме этого, в сети под авторством Максима Плохого есть книга «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с захватом заложников в Луцке. Глава государства отметил, что правоохранители начали спецоперацию.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас проводится полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», – говорится в сообщении президента.