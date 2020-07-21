В Германии создали протей – материал, который невозможно разрезать

Угловая шлифовальная машина или дрель со сверлом могут воздействовать только на верхний слой пластины Протея, но как только они достигают встроенных керамических сфер, создаваемые вибрации притупляют острые края инструментов, а затем мелкие частицы керамической пыли начинают заполнять промежутки в подобной матрице структуре металла.

«Из-за межатомных сил между керамическими зернами сила и энергия диска или сверла возвращаются к ним же, и они ослабляются под своей собственной атакой», — пишут авторы разработки.

Кроме того, исследователи уверяют, что их материал одинаково эффективен против водоструйных резаков высокого давления, так как сферическая форма керамических вставок расширяет струю воды, значительно замедляя скорость разрезания.

Разработчики считают, что, помимо велосипедных замков и легкой брони, у протея есть потенциал в защитном снаряжении для людей, использующих режущие инструменты. В настоящее время патент находится на рассмотрении, и исследовательская группа ищет партнеров для производителей, чтобы вывести материал на рынок.