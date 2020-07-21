Украина готовиться к пересмотру условий Минских соглашений

Политический аналитик Мария Золкина заявила журналистам , что Украина последние несколько месяцев занимается подготовкой почвы для выдвижения инициативы по апдейту минских договоренностей. При этом аналитик считает, что тем самым Киев ломает тот крючок, на который его пыталась поймать Москва.

Золкина уточнила, что крючок — это стремление Кремля вынудить Украину принять мир на Донбассе на условиях Российской Федерации. Одновременно с этим Киев активизировал переговорный процесс в нормандском формате, и на текущий момент уже можно говорить о наличии некоей общей позицией с Берлином и Парижем.

Кроме того, Украина отказалась вести переговоры с представителями ОРДЛО, и завела в Трехстороннюю контактную группу переселенцев, представляющих там Луганск и Донецк.

В итоге РФ со своим сумасшедшими идеями и собственными трактовками минских договоренностей остается в стороне. Украина фактически обозначила систему координат, не предполагающую закрепление особого статуса Донбасса в Конституции и прямого диалога с представителями самопровозглашенных администраций.