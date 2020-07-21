Ученые нашли способ обнаружить пять форм рака за несколько лет до появления первых признаков

Американские и китайские ученые разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки. Как пишет журнал Nature Communications, соответствующий тест способен эффективно выявлять на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Как уточняет РИА «Новости», образцы крови для изучения собирали в рамках 10-летнего исследования. Его участниками стали более 120 тысяч человек, каждый из которых в период с 2007 по 2017 годы сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей.

За время исследования было собрано более 1,6 миллиона образцов, хранящихся сейчас в архиве университета.

Эксперимент необычен тем, что у специалистов был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами. Ученые изучили образцы как здоровых, так и больных людей из одной и той же когорты. Они выполнили анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.

Таким образом, ученые определили в крови маркеры раннего развития рака и сумели разработать на их основе тест.

Новый метод выявил рак в 91% случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови. Соответствующий диагноз был поставлен только спустя один-четыре года. С вероятностью 95% тест определил отсутствие рака. Для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88%.

Исследователи подчеркнули, что тест не предсказывает, у кого может развиться рак, а у кого нет. Он выявляет пациентов, у которых уже есть раковые образования, но они остаются бессимптомными для современных методов обнаружения.