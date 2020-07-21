Премьеру нового «Бонда» могут опять перенести

Есть большая вероятность, что релиз фильма «Не время умирать» не состоится в ноябре. И виной тому опять-таки коронавирус.

Как пишет портал MI6-HQ, студии Universal и MGM в настоящее время решают, целесообразно ли выпускать картину на экраны в ноябре. Напомним, 25-й фильм бондианы должен был попасть в прокат еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса премьера была отложена до осени. Теперь же, когда США переживает новую вспышку инфекции и количество заболевших увеличивается с каждым днем, нет никакой гарантии, что к ноябрю американские кинотеатры заработают в полную силу.

Следовательно, поскольку американский кинорынок является одним из крупнейших в мире, выпускать столь ожидаемую и потенциально кассовую картину без его поддержки однозначно невыгодно.

Сейчас студии рассматривают вероятность переноса релиза на 11 июня 2021 года.