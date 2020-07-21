Памела Андерсон снялась обнаженной в постели

Актриса с помощью откровенных фото прорекламировала прямой эфир со своим участием на социальной платформе Jasmin.

Актриса и модель Playboy 53-летняя Памела Андерсон снялась полностью обнаженной. Откровенные кадры она показала в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белых фото Андерсон позирует в постели без одежды. На одном кадре звезда лежит, согнув одну ногу в колене и подперев голову рукой.

На втором снимке модель сидит на коленях, прогнувшись в спине и поставив ладони на кровать.

В комментарии Андерсон анонсировала прямые эфиры каждый понедельник на социальной платформе Jasmin. Там поклонники могут пообщаться со знаменитостями.

Также модель написала, что «однажды все это будет иметь смысл».