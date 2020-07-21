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Обнаружена редчайшая желтая черепаха

В индийском штате Одиша (Орисса) обнаружили редчайшую желтую черепаху. Об этом сообщает сайт ANI.

Необычное животное привлекло внимание жителей деревни, расположенной неподалеку от города Баласор, в воскресенье, 19 июля. Они вызвали представителей лесного ведомства и передали черепаху им.

Прибывший на место лесник Бханомитра Ачарья (Bhanoomitra Acharya), заявил, что ни разу не видел подобных черепах. «Весь панцирь и тело этой особи желтого цвета. Это очень редкое явление», — отметил он.

«Вероятнее всего, это альбинос», — предположил другой сотрудник лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) в своем Twitter-аккаунте. Он считает, что розовые глаза черепахи подтверждают его гипотезу. Лесник добавил, что подобную особь видели в пакистанской провинции Синд несколько лет назад.

Альбинизм — мутация, при которой у животных полностью или почти полностью отсутствует пигмент меланина. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.

21 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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