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О чем нужно помнить, обращаясь за кредитом в МФО?

Небольшие кредиты онлайн сегодня довольно часто выдаются микрофинансовыми организациями, предлагающими выгодные условия сотрудничества и возможность получить деньги не выходя из дома. Ответственные и серьезные люди не единожды становились клиентами таких сервисов и прекрасно осведомлены обо всех особенностях сделки. Вот несколько моментов, о которых необходимо не забывать, заключая договор с микрофинансовой организацией:

  • Следует грамотно заполнять заявку, ведь если допустить грубые ошибки или некорректно внести информацию, не исключается возможность отказа;
  • Важно понимать всю финансовую ответственность и настроиться на то, что отдавать долг нужно в срок. В противном случае проценты будут капать, и со временем накопится довольно внушительная сумма, выплата которой может превратиться в значительную проблему;
  • Надежные компании не требуют от клиента пин-код от карты или предоставление доступа к управлению банковским счетом;
  • Есть определенные сроки пользования средствами, и перед дедлайном по оплате клиенту приходит смс с напоминанием, не следует игнорировать его;
  • Оформить микрозайм возможно даже людям с плохой кредитной историей и тем, кто не имеет постоянного дохода.

Одной из самых востребованных МФО в стране считается Лоани, здесь заемщику предлагают получить микрозайм быстро и на прозрачных, выгодных условиях.

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Кто может стать клиентами МФО?

  • Граждане Украины в возрасте от 18 лет;
  • Студенты, которым срочно нужны средства до стипендии;
  • Люди, нуждающиеся в финансовой помощи, которые не хотят отправляться в банк, собирать справки о доходах, искать поручителя и т. п.;
  • Женщины в декрете, желающие взять определенную сумму в долг и побаловать себя дорогой покупкой;
  • Люди пожилого возраста, компания без проблем выдаст кредит пенсионерам;
  • Фрилансеры, не имеющие постоянного финансового дохода;
  • Поклонники ночного образа жизни, ведь сервис работает круглосуточно, и получить средства взаймы можно даже в 3 часа ночи.

Перед тем, как стать полноценным клиентом любой микрофинансовой организации, следует узнать, что МФО не выдают новый кредит заемщику в том случае, если у него имеется старый непогашенный долг. Более того, представители МФО не рекомендуют брать новый заем для погашения другого, ведь подобное решение не улучшит кредитную историю и не особо положительно отразится на финансовом положении человека. В случае возникновения непредвиденных моментов или неприятностей многие компании рекомендуют пролонгировать сроки оплаты в Личном кабинете.

21 июля, 2020 | Category: Новости ﻿
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