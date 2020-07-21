Ученые нашли способ обнаружить пять форм рака за несколько лет до появления первых признаков Кайя Гербер снялась обнаженной для обложки Vogue и рассказала о психическом здоровье » О чем нужно помнить, обращаясь за кредитом в МФО? Небольшие кредиты онлайн сегодня довольно часто выдаются микрофинансовыми организациями, предлагающими выгодные условия сотрудничества и возможность получить деньги не выходя из дома. Ответственные и серьезные люди не единожды становились клиентами таких сервисов и прекрасно осведомлены обо всех особенностях сделки. Вот несколько моментов, о которых необходимо не забывать, заключая договор с микрофинансовой организацией: Следует грамотно заполнять заявку, ведь если допустить грубые ошибки или некорректно внести информацию, не исключается возможность отказа;

Важно понимать всю финансовую ответственность и настроиться на то, что отдавать долг нужно в срок. В противном случае проценты будут капать, и со временем накопится довольно внушительная сумма, выплата которой может превратиться в значительную проблему;

Надежные компании не требуют от клиента пин-код от карты или предоставление доступа к управлению банковским счетом;

Есть определенные сроки пользования средствами, и перед дедлайном по оплате клиенту приходит смс с напоминанием, не следует игнорировать его;

Оформить микрозайм возможно даже людям с плохой кредитной историей и тем, кто не имеет постоянного дохода. Одной из самых востребованных МФО в стране считается Лоани, здесь заемщику предлагают получить микрозайм быстро и на прозрачных, выгодных условиях. Кто может стать клиентами МФО? Граждане Украины в возрасте от 18 лет;

Студенты, которым срочно нужны средства до стипендии;

Люди, нуждающиеся в финансовой помощи, которые не хотят отправляться в банк, собирать справки о доходах, искать поручителя и т. п.;

Женщины в декрете, желающие взять определенную сумму в долг и побаловать себя дорогой покупкой;

Люди пожилого возраста, компания без проблем выдаст кредит пенсионерам;

Фрилансеры, не имеющие постоянного финансового дохода;

Поклонники ночного образа жизни, ведь сервис работает круглосуточно, и получить средства взаймы можно даже в 3 часа ночи. Перед тем, как стать полноценным клиентом любой микрофинансовой организации, следует узнать, что МФО не выдают новый кредит заемщику в том случае, если у него имеется старый непогашенный долг. Более того, представители МФО не рекомендуют брать новый заем для погашения другого, ведь подобное решение не улучшит кредитную историю и не особо положительно отразится на финансовом положении человека. В случае возникновения непредвиденных моментов или неприятностей многие компании рекомендуют пролонгировать сроки оплаты в Личном кабинете.

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