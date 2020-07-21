Новые правила выборов в России полностью отменяют демократию и вводят тоталитаризм

Вслед за конституционной реформой, позволяющей президенту Владимиру Путину править еще 16 лет, российские власти спешно проводят реформу избирательного законодательства, которая радикально перекроит механизм выборов, действовавший в стране с 1990х.Во вторник, 21 июля, Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о многодневном голосовании на выборах с 2021 года.

Документ, оформленный в виде поправок к принятому 8 лет закону о праве партий менять своих представителей в избиркомах, закрепит формат, в котором проходило голосование по конституционным поправкам, и сделает его «новой нормой» на выборах всех уровней.

Согласно законопроекту, голосовать можно будет до трех дней, если такое решение примет избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Процедура голосования при этом может проходить «вне помещения для голосования», в том числе на «придомовых территориях и территориях общего пользования».

Закон фактически «отменяет выборы в России», считает политолог Кирилл Рогов.

«Многодневное голосование делает выборы практически неконтролируемыми со стороны независимых наблюдателей, это позволило на голосовании по поправкам осуществить самые масштабные за всю историю России фальсификации. Теперь это станет «новой нормой», — пишет Рогов. — Добро пожаловать в Туркмению!»

Опрос, проведенный ВЦИОМом накануне июльского референдума, который в Кремле назвали «триумфом» Путина, показал, что меньше половины россиян готовы доверять результатам, подчитанным ЦИК.

Согласно исследованию, только 42% заявили, что представленные публике итоги будут «достоверными» и «соответствующими реальному голосованию».

Каждый четвертый — 25% — сказал, что результатам доверять «не следует», и они не будут соответствовать фактическому волеизъявлению.

24% выбрали ответ, что скорее всего будут «какие-то подтасовки на местах», которые, впрочем, «не повлияют не результаты в целом». Еще 8% затруднились ответить.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dobro-pozhalovat-v-turkmeniyu-gosduma-otmenila-pravila-vyborov-deystvovavshie-30-let-1029415726