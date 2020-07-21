Кристен Стюарт призналась, что влюбилась в Роберта Паттинсона с первого взгляда

Несмотря на то, что сага «Сумерки» понемного теряет свою былую популярность, история любви Кристен Стюарт (Kristen Stewart) и Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) продолжает жить в сердцах поклонников и обрастать новыми подробностями.

Как оказалось, именно Кристен приложила руку к тому, чтобы Роберта взяли на роль Эдварда Каллена. Об этом рассказал одни из сценаристов.

«Кристен такая: «Это должен быть Роб!» Она сразу же почувствовала с ним какую-то связь. Это был импульс, любовь с первого взгляда или что-то типо того».

К сожалению, молодые люди были лишены возможности выражать свою любовь на публике, так как не хотели лишних обсуждений. Публичные отношения явно не давались им легко.

«Когда мы с Робом были вместе, у нас не было достойного примера. Нас лишили многого, мы не хотели ничего выставлять напоказ», — рассказала Кристен несколько лет спустя.

Парочка редко держалась за руки на публике, они не могли позволить себе обыкновенный поцелуй, сидя в кафе. В конечном итоге, эта история любви закончилась тем, что Кристен изменила Роберту с режиссером фильма «Белоснежка и охотник». К счастью, сейчас молодые люди находятся в довольно хороших отношениях и желают друг другу только счастья.