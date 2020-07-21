Кайя Гербер снялась обнаженной для обложки Vogue и рассказала о психическом здоровье

18-летняя Кайя Гербер позировала для множества обложек журналов, а на днях звезда снялась и для японского Vogue. Сентябрьский номер вышел сразу с тремя обложками.

Для одной из этих обложек дочь Синди Кроуфорд позировала в образе женщины-вамп (Анна Делло Руссо выступила стилистом съемки): Кайя предстала в черном полупрозрачном боди YSL и обтягивающих кожаных брюках.

На другой Кайя появилась обнаженной (лишь в черных ботфортах), а на третьей обложке — в красном пиджаке.

Спасибо всем, кто сделал мою последнюю работу перед карантином лучше, чем я могла бы просить. Сложно не скучать по работе, где меня окружает столько талантливых людей. Луиджи и Янго, очень люблю вас обоих. Спасибо!



— написала Гербер в инстаграме.

В интервью же изданию модель рассказала о своем психическом здоровье.

Вы должны просыпаться каждый день и выбирать счастье для себя, а не для кого-то другого. И не на основе мнения кого-либо еще. То, что вы видите в средствах массовой информации, чаще всего просто красивая обложка. Это нормально, что у вас не все всегда безоблачно. Это нормально, что вам бывает грустно. Это нормально, когда день у вас не задался. Но об этом мы не рассказываем в соцсетях,

— призналась она.

В видеоролике Vogue, рассказывающем о работе моделей, Гербер оказалась среди девяти девушек, которые откровенно признались в своих страхах, депрессии и давлении со стороны заказчиков и общественности.