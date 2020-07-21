Фильм «Джокер» собрал рекордное число жалоб

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» собрал 20 жалоб в британский Совет по классификации фильмов (BBFC) — больше, чем любая другая картина 2019 года. Об этом сообщается в ежегодном отчете Совета.

Известно, что жалобы касались возрастного рейтинга фильма, на который в Британии допустили 15-летних подростков. По мнению заявителей, возрастной рейтинг фильма должен быть выше из-за присутствующих сцен насилия.

При этом эксперты BBFC встали на защиту «Джокера», отметив, что фильм не сфокусирован на причинении боли и травм в той степени, которая требует возрастного ограничения 18+«. Картина не смогла догнать лидера антирейтинга — «Темного рыцаря», который в 2008 году получил 364 жалобы, также касающихся несоответствия заявленного рейтинга 12+ уровню насилия на экране.

Отметим, что в последние годы намечается снижение числа жалоб на насилие в фильмах. В 2019 году их оказалось вдвое меньше, чем годом ранее.