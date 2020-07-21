Falcon 9 слетала дважды за 51 день и побила рекорд шаттлов

Компания SpaceX успешно запустила южнокорейский спутник ANASIS-II с помощью ракеты Falcon 9, а затем посадила первую ступень на морскую платформу и впервые поймала обе створки головного обтекателя в сети на двух служебных судах. Первая ступень этой ракеты уже летала в космос во время первого пилотируемого запуска Crew Dragon, прошедшего 51 день назад (30 мая). Таким образом, Falcon 9 побила рекорд скорости повторного использования ракеты носителя, установленного шаттлом «Атлантис» в 1985 году. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

Одно их главных отличий ракет Falcon 9, Falcon Heavy и перспективной ракеты Starship от других заключается в том, что они рассчитаны на по крайней мере частично многоразовое использование: у Falcon 9 повторно используются первая ступень, головной обтекатель и запускаемые на этой ракете корабли Dragon, а Starship будет полностью многоразовой. SpaceX уже удалось доказать на практике жизнеспособность этой концепции: компания 56 раз успешно посадила ступени ракет и 38 раз повторно использовала их. Неплохо выглядит и статистика по абсолютным цифрам: ступень 1049 уже пять раз подряд успешно взлетала и совершала посадку и, скорее всего, будет использована в шестой раз для запуска спутников Starlink.

Но пока инженерам приходится проводить тщательную межполетную диагностику и обслуживание первых ступеней, на что уходит немало времени, и до сих пор SpaceX далека от планов Илона Маска по запуску одной и той же ступени дважды за сутки, о которых он рассказывал перед запуском первой ракеты модификации Block 5 в 2018 году. Тем не менее, SpaceX постепенно сокращает промежутки между запусками одной и той же ступени и во время последней миссии смогла превзойти результат шаттлов.

Запуск проходил на базе ВВС США на мысе Канаверал. На этот раз Falcon 9 запускала спутник Вооруженных сил Республики Кореи ANASIS-II. Его разработало и произвело военно-космическое подразделение Airbus. Спутник будет располагаться на геостационарной орбите и обеспечивать связь между военными объектами.

Falcon 9 с первой ступенью 1058 стартовала с космодрома 21 июля в 00:30 по московскому времени. После отделения первой ступени она села на платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане, а вторая ступень продолжила полет и успешно вывела спутник на геопереходную орбиту. Благодаря этому запуску Falcon 9 обновила рекорд скорости повторного использования среди аппаратов для запуска на орбиту, который был установлен в конце 1985 года шаттлом «Атлантис»: между запусками миссий STS-51-J и STS-61-B прошло 54 дня, 9 часов и 14 минут. Теперь рекорд составляет 51 день, 2 часа и 8 минут.

Этот запуск также стал для SpaceX первым, во время которого два судна в районе посадки поймали обе створки головного обтекателя. Ранее SpaceX уже неоднократно использовала головные обтекатели повторно, но до этого они либо падали в воду, либо в сеть удавалось посадить лишь одну створку из двух.